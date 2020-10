Dans l'iPhone de Manu : Cosmic Girl par Jamiroquai, le classique à ré-écouter !

Il y a quelques semaines, Manu nous faisait découvrir Virtual Insanity - signé Jamiroquai. L'artiste britannique est de loin une pointure de la musique britannique alors évidemment, les tubes sont nombreux. Pouvait-on se contenter d'un seul morceau ? Non, évidemment ! Cette fois, place à Cosmic Girl, sorti en 1997.

Si vous connaissez l'album Travelling Without Moving, alors vous savez que Cosmic Girl est la deuxième piste de l'opus. Côté clip, la vidéo nous présente trois voitures de sport parcourant une route désertique et montagneuse. Amateurs de voitures, vous aurez repéré une Ferrari F355 noire, une Ferrari F40 et une Lamborghini Diablo1 SE30 violette - rien que ça. Jason Kay, lui, est au volant de la Lamborghini avec Stuart Zender comme copilote.

Indémodable, Cosmic Girl s'inspire de Stuff Like That - de Quincy Jones.