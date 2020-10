Dans l'iPhone de Manu : Californication des Red Hot Chili Peppers, le hit intemporel

Il y a quelques semaines, Manu nous faisait re-découvrir Under The Bridge - classique du groupe californien. Et justement, en parlant de Californie, retour sur l'excellent album Californication - sur lequel se trouve le morceau éponyme. Sorti en 2000, le morceau n'est autre que le quatrième single de l'opus. Avec Californication, la bande américaine critique la mondialisation mais, pas que : elle évoque aussi la pornographie (rappelons que Californication est la contraction entre " California" et "fornication"). Petit bonus, l'on y retrouve quelques clins d'oeil à la pop culture (Star Trek, Star Wars, Kurt Cobain... les références sont nombreuses.

Côté clip, les Red Hot nous emmènent à San Fransisco et oscille entre séquences filmées et extraits de jeux vidéos - pop culture, on vous dit ! Tout au long de la vidéo, chaque membre du groupe traverse un niveau différent et le jeu se termine avec la chute des personnages au centre de la terre.

Même 20 ans plus tard, Californication résonne avec la même intensité