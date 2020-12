Dans l'iPhone de Manu : Balance-Toi de Réciprok, vous vous souvenez ?!

Quoi de mieux que de se replonger dans nos playlist de jeunesse ? Si vous suivez le Virgin Tonic attentivement, alors vous savez que Manu vous partage chaque matin un morceau directement sorti de son téléphone. Après Puff Daddy ou encore l'excellent Jeune Demoiselle de Diam's, retour sur Balance Toi (signé Réciprok).

En 1996, la formation française dévoile donc l'excellent single Balance Toi. Le succès est au rendez-vous et l'aventure se poursuit avec d'autres morceaux tels que Tchi-tcha ou encore Libres comme l'air. Malheureusement, cela ne sera qu'éphémère : le groupe se sépare en 1998. Mais on ne va pas se mentir, ré-écouter Balance Toi fait un bien fou - surtout en ce moment. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est le genre de morceau qui peut mettre de bonne humeur en un rien de temps. Alors poussez les meubles et balancez-vous !