Damon Albarn accuse Taylor Swift de ne pas écrire ses chansons, elle répond : "C'est vraiment tordu de discréditer mon écriture"

Dans une récente interview pour le Los Angeles Times, celui qui a notamment oeuvré au sein de Gorillaz et de Blur a confié que l'écriture de Taylor Swift n'entrait pas dans sa conception "traditionaliste" de l'écriture de chansons : l'artiste a poursuivi, expliquant qu'il y avait une "grosse" différence entre ceux qui, comme Billie Eilish écrivait leurs chansons et ceux qui se tournaient vers leurs pairs pour obtenir de l'aide. Il explique ainsi qu'un artiste apprend "si les chansons sont bonnes ou si elles sont populaires en raison de leur son et de l'attitude qu'elles dégagent".

@DamonAlbarn I was such a big fan of yours until I saw this. I write ALL of my own songs. Your hot take is completely false and SO damaging. You don’t have to like my songs but it’s really fucked up to try and discredit my writing. WOW. https://t.co/t6GyXBU2Jd — Taylor Swift (@taylorswift13) January 24, 2022

"Ça ne compte pas. Je sais ce qu'est la co-écriture. La coécriture est très différente de l'écriture", a déclaré Albarn. "Je ne déteste personne, je dis juste qu'il y a une grande différence entre un auteur-compositeur et un auteur-compositeur qui coécrit. Ça ne veut pas dire que le résultat ne peut pas être vraiment génial", a poursuivi l'artiste en évoquant notamment Taylor Swift. Il poursuit : "Ella Fitzgerald n'a jamais écrit une seule chanson de sa vie. Quand je chante, je dois fermer les yeux et être simplement là. Je suppose que je suis un traditionaliste dans ce sens. Un auteur-compositeur vraiment intéressant est Billie Eilish et son frère. Je suis plus attirée par cela que par Taylor Swift. C'est plus sombre, moins optimiste. Beaucoup plus mineur et bizarre. Je pense qu'elle est exceptionnelle"

"J'ai écrit ce tweet toute seule, si jamais tu te posais la question" - Taylor Swift

De son côté, Taylor Swift s'emparera plus tard de Twitter pour répondre : "J'étais une grand fan de toi jusqu'à ce que je voie ça", a t-elle ainsi écrit. "J'écris TOUTES mes chansons. Ta prise de position est complètement fausse et très préjudiciable. Tu n'as pas à aimer mes chansons mais c'est vraiment tordu d'essayer de discréditer mon écriture. WOW." De son côté Jack Antonoff (qui a notamment travaillé sur les derniers album de Swift) a ajouté : "Je n'ai jamais rencontré Damon Albarn et il n'est jamais venu dans mon studio mais apparemment il en sait plus que nous sur toutes ces chansons que Taylor écrit".

I totally agree with you. i had a conversation about songwriting and sadly it was reduced to clickbait. I apologise unreservedly and unconditionally. The last thing I would want to do is discredit your songwriting. I hope you understand. - Damon — Damon Albarn (@Damonalbarn) January 24, 2022

Damon Albarn répondra plus tard : "Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai eu une conversation sur l'écriture de chansons et malheureusement, elle a été réduite pour faire du clic. "Je m'excuse sans réserve et sans condition. La dernière chose que je voudrais faire est de discréditer ton écriture de chansons. J'espère que tu comprends".