Daft Punk : Un set inédit refait surface 25 ans après

Retrouver les Daft Punk sur scène, on en rêve tous. Mais avec la pandémie qui sévit actuellement, il faudra malheureusement patienter avant de pouvoir espérer les entendre de nouveau en live. La bonne nouvelle, c'est qu'en cette période morose, Benoît Chow, 25 ans, vient de nous faire un beau cadeau : un "set' inédit des Daft Punk enregistré sur cassette. Le samedi 18 novembre 1995, les Daft Punk se produisent sur la scène du Privé - la discothèque que dirigeait le père du jeune homme, aux Angles (Gard). "Je savais que ces K7 existaient, car tout était enregistré, mais il nous reste très peu de ces archives", explique t-il alors à l'AFP.

Alors qu'il télé-travaillait depuis la résidence de ses parents, le jeune Benoît tombe sur ce petit trésor : "J'ai retrouvé un carton de cassettes que je connaissais et je me suis mis à regarder ce qu'il y avait vraiment dedans, et j'ai vu ces K7!", explique t-il. Il retrouve ainsi deux cassettes : "Daft Punk n°1" et "Daft Punk n°2" qui contiennent un enregistrement de 2 heures 54 minutes.

Une jolie surprises qui nous donne encore plus envie de retrouver l'ambiance des concerts et des boîtes de nuit...