Daft Punk : Un nouvel album au mois de mai ?

Depuis quelques heures, tous les médias spécialisés n'ont qu'un sujet en bouche : Daft Punk. Sept ans après la sortie de Random Access Memories, il semblerait que le célèbre duo soit sur le point de dévoiler un nouvel opus. La source d'une telle rumeur ? De mystérieux documents (qui n'ont pas encore été authentifiés il faut bien le préciser) montrant des feuilles sur lesquelles est écrite une liste de ce qui semble être des titres de chansons ainsi que divers détails sur une sortie d'album le 26 mai 2020. On y aperçoit également les logos officiels de Sony Music et Columbia Records.

Il y a ce document qui annonce le retour de Daft Punk en mai, g cho. pic.twitter.com/pMenfqgNl8 — Alex | ExpNine (@ExpNine) February 5, 2020

Si l'information est à prendre avec des pincettes et ne serait pas le premier raté de ce genre, les fans ont instantanément retrouvé espoir. Et il faut dire que les deux robots sont quasiment invisibles des médias et du milieu de la musique depuis plusieurs années. Pour rappel, leur dernier album remonte à 2013 et leur dernière tournée s'est terminée en 2007. Les deux s'étant clôturés sur des succès internationaux bien évidemment !