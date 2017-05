L’idée de la tournée Alive 2017 est-elle morte et enterrée depuis que Daft Punk n’a été annoncé à l’affiche d’aucun festival cet été, ni même pour remplacer Beyoncé à Coachella 2017 ? À l’approche de la moitié de 2017, les chances se font de plus en plus minces pour que le duo casqué revienne sur scène cette année, mais nous avons tout de même l’espoir de les voir en guest d’un concert (de Phoenix ou The Weeknd par exemple) ou pour le show secret de Glastonbury 2017. Le dernier album Random Access Memories de Daft Punk est sorti il y a près de quatre ans maintenant, et leur dernière apparition publique date de février 2017 lors des Grammy Awards. Quand ils ne tournent ou ne produisent pas de disques, que font-ils au juste ? En tout cas, Thomas Bangalter voulait se la couler douce lors de la cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes 2017 mais les médias l’ont très vite repéré, même sans son casque !

Assis aux côtés de sa femme Elodie Bouchez et non loin de l’Américain Adrien Brody, l’une des moitiés du duo électro français le plus célèbre au monde a été brièvement filmée par la caméra, et il n’a pas fallu beaucoup de temps avant que les journalistes et les fans ne le reconnaissent. Et oui, même si les apparitions de Daft Punk sans leur casque sont très rares, on réussit quand même à les reconnaître sans ! La question maintenant est de savoir : Thomas Bangalter avait-il a la tête d’un mec entrain de préparer une tournée historique que tout le monde attend depuis dix ans ?