Daft Punk : Thomas Bangalter dans un projet solo

Après plus de vingt ans au sein de Daft Punk, le duo a choisi de prendre des routes séparées. Cette séparation, véritable coup du pour les fans, est l'occasion pour les deux artistes de se lancer dans des projets solos. Thomas Bangalter, par exemple, signera la musique Mythologies - nouveau spectacle du Ballet Preljocaj, qui sera à découvrir à l'Opéra National de Bordeaux en juillet 2022.

I Give You Power, Arcada Fire (co-produit par Thomas Bangalter)

« La danse, art de l'indicible par excellence, n'est-elle pas la plus à même de mettre à nu nos peurs, nos angoisses, et nos espoirs ? Elle stigmatise nos rituels, révèle l'incongruité de nos postures qu'elles soient d'ordre social, religieuses ou païennes », a ainsi annoncé Angelin Preljocaj via un communiqué publié sur le site de l'Opéra de Bordeaux. Ce nouveau spectacle est pour le prestigieux chorégraphe une façon d'explorer « les rituels contemporains et les mythes fondateurs qui façonnent l’imaginaire collectif ».

Avant de se consacrer à ce projet, Thomas Bangalter avait notamment collaboré avec -M- et Arcade Fire.