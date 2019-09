Véritable représentation de ce que l'on appelle le "California Dream" (rêve californien en France) Random Access Memories a littéralement électriser le paysage musical lors de sa sortie en 2013. Porté par Get Lucky (ft. Pharrell Williams et Nile Rodgers), l'opus a connu un succès considérable en France comme aux Etats-Unis - au point que les Daft Punk seront récompensés aux Grammy Awards. Retour sur un album intemporel et ensoleillé.

Clin d'oeil à Thriller de Michael Jackson

Les puristes l'auront probablement remarqué : la cover de Random Access Memories reprend la même police que celle de Thriller de Michael Jackson - qui, on le rappelle, a battu des records. Coïncidence ou hommage au génie ? Ca, personne ne le sait !

Prisé par des légendes

Nile Rodgers, Pharrell Williams ou encore Julien Casablancas, tous les plus grands ont collaboré à cet album. Mais, ils ne sont pas les seuls : Nathan East. Paul Jackson, Jr. John “JR” Robinson ou encore Giorgio Moroder (qui ont travaillé avec des légendes) ont aussi porté leur pierre à l'édifice. Pour Random Access Memories, Daft Punk a travaillé avec la crème de la musique - et ça a payé.

Premier numéro un

Si la reputation de Daft Punk n'est plus à faire mais avec Random Access Memories, le duo français s'est offert son premier album numéro un.

Avec Random Access Memories, Daft Punk s'est imposé comme une valeur sûre aux Etats-Unis, preuve que la french touch n'est pas un mythe.