Daft Punk : Pedro Winter consacre une émission au duo sur Apple Music

Les aficionados de musique le savent peut-être déjà mais, depuis quelques semaines, Pedro Winter anime Ed Wreck Radio sur Apple Music. Au programme, près de "six émissions, six mixes, six objets musicaux non identifiés, à la recherche du beat parfait comme le répétait Afrika Bambaataa", annonce l'artiste. Grâce à cette série d’émissions exclusives, Pedro Winter revient notamment sur les rencontres et les moments qui ont jalonné son parcours, tout en conservant une oreille affûtée sur la production actuelle et les sons de demain. Entouré d’invités ou en solo, il évoque l’héritage et le renouveau de la French Touch, la scène club parisienne mais explore aussi les relations entre musique et mode.

Un épisode (en anglais) consacré à Daft Punk

Le nouvel épisode d’ED WRECK RADIO (d'ailleurs enregistré en anglais), est un spécial Daft Punk. Pedro Winter y partage une sélection personnelle de ses morceaux préférés et joue des titres exclusifs de Thomas Bangalter, ainsi qu'un remix de Da Funk par Armand Van Helden. Il y évoque quelques souvenirs, dont sa rencontre avec le duo à Londres en 1995, la venue des Neptunes à Paris pour remixer Harder Better Faster Stronger, la relation que Zdar avait avec le groupe, et Coachella en 2006.

Cette semaine, les Daft ont justement marqué l'actualité musicale. La raison ? Un retour surprise le 22 février dernier (à 22h22) avec un live inédit datant de 1997. Évidemment, il est encore difficile de savoir si, oui ou non, le duo continuera de créer et ce, malgré sa séparation l'an passé. En attendant, quelques théories circulent d'ores et déjà sur la toile.

Si vous avez manqué cette émission exceptionnelle, elle est (évidemment) à retrouver sur Apple Music.