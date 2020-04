Daft Punk : Leur retour démenti par les producteurs de Dario Argento !

Nous aussi on y croyait ! Malheureusement, il semblerait que l'information divulguée il y a quelques jours par les médias du monde entier sur un retour imminent des Daft Punk soit totalement fausse. En effet, alors que l'on révélait que le célèbre réalisateur Dario Argento serait en discussion avec le duo électronique français concernant la bande-originale de son prochain film, les producteurs de ce dernier ont tenu à mettre les choses au clair.

Dans un communiqué de presse officiel rapporté par le média NME, ils affirment : "Urania Pictures et Getaway Films, les producteurs du film de Dario Argento "Occhiali Neri", souhaiteraient réagir aux rumeurs qui circulent actuellement, suite à une interview à La Repubblica dans laquelle Argento déclarait que les Daft Punk composeraient la bande-originale de son nouveau film. Cette déclaration reflète l'envie de Dario Argento de travailler avec Daft Punk, cependant il n'y a eu aucun accord ni discussion entre les deux parties. Le film est actuellement en pré-production et le voeu de Dario n'est pas à l'ordre du jour." Un énorme mensonge de la part du cinéaste italien qui affirmé haut et fort être en relation directe avec les deux artistes à l'origine des tubes One More Time ou Get Lucky. Il semblerait donc, à notre grand désespoir, que le retour des Daft Punk ne soit pas à l'ordre du jour.