On attend toujours le retour sur scène de Daft Punk comme Noël, on prie pour qu'un jour, le duo soit à 'affiche d'un ou deux festivals. Mais pour l'heure, il faudra se contenter de leur dernier album en date, Random Access Memories (sorti en 2013, pour rappel). Sur ce disque, on retrouvait Instant Crush - en duo avec Julian Casablancas. Et s'il y a des nostalgiques dans l'assistance, la cover du morceau par Cage The Elephant tombe à pic.

Le 28 juillet prochain, Cage The Elephant sortira donc Unpeeled, son nouvel album. Sur ce disque, on retrouve notamment des versions live de leurs titres les plus connus et appréciés mais aussi quelques covers enregistrées lors de concerts intimistes donnés à L.A, Washington, Nashville ou encore Knoxville. Lorsqu'il évoque cet opus à venir, Matt Shultz (le leader) confesse : "Parfois tu ajoutes des effets sonores, comme pour cacher quelque chose. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que la vulnérabilité et le dépouillement peuvent être ce qu'il y a de plus intéressant et irrésistible dans une chanson". Nous voilà donc prévenus : moins d'effet, plus d'intensité. Parce qu'NME a encore l'exclusivité de la vidéo, elle est à découvrir ICI. Mais vous savez ce qu'on dit : Less is more et ça, Cage The Elephant l'a bien compris.