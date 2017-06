Si Harder, Better, Faster Stronger des Daft Punk a été faite à toutes les sauces (notamment à la guitare dans ce medley), cette reprise de 15 membres de l'orchestre du Radio Dance Orchestra de Ehrenfeld est à écouter absolument. En réinterprétant le tube des deux DJs français, ils nous font redécouvrir un morceau qu'on n'avait pas entendu depuis un moment. Surtout qu'après un début reprenant la structure de "Harder, Better, Faster, Stronger", les Allemands divergent un peu dans la suite du morceau de manière brillante... Voilà ce que ça donne ci-dessous.

Plus de 20 ans après leur début de carrière, les Daft Punk sont toujours bien présents sur la scène musicale avec des collaborations de haut vol (Pharrell Williams, Julian Casablancas, Nile Rodgers... on ne les compte plus). Récemment, on a pu les retrouver aux côtés de The Weeknd sur ses tubes "Starboy" et "I Feel It Coming" et les Daft Punk ont aussi produit le nouveau morceau de Parcels, "Overnight".