Récemment, Charlotte Gainsbourg a choisi de déserter un peu les plateaux de tournage pour mieux repartir en studio. Celle qui a chanté If et Heaven Can Wait revient avec un cinquième album dont la sortie est prévue pour l'automne. Les collaborations prestigieuses, Charlotte Gainsbourg connaît bien. Pour son premier opus, la jeune chanteuse qu'elle était avait choisi de travailler avec son père, Serge Gainsbourg. Ensuite, il y aura eu Beck ou encore Air. Cette fois, elle a confié la production à Sebastian (issu de Ed Banger, pour rappel) tandis que Paul McCartney et l'un des Daft Punk (Guy-Manuel de Homem-Christo) se sont occupés de quelques titres.

Pour Daft Punk, ce n'est pas la première fois qu'une collaboration de ce genre se met en place (le duo ayant déjà travaillé avec The Weeknd sur deux titres de son dernier album ou encore avec Arcade Fire). Aussi, on note la contribution d'un monument de la musique : Paul McCartney. Sur son disque à venir, on devrait ainsi retrouver un morceau écrit par l'ancien Beatles... datant de 2011 (selon Le Parisien). Parce que les univers de Paul McCartney et du duo français sont diamétralement opposés, l'impatience grandit : Comment Charlotte Gainsbourg parviendra t-elle à se les approprier ? Réponse en octobre prochain.