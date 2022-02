Daft Punk enflamme la toile avec la rediffusion d'un concert de 1997 sans casque (VIDEO)

En février 2021, Daft Punk annonçait sa séparation. Devenus de véritables légendes de l'électro qu'ils ont eux-mêmes rebaptisé french touch, les deux robots laissent derrière eux une discographie impressionnante étalée sur plus de 28 ans de carrière. Aussi rares sur scène que dans les bacs, les Daft Punk nous avaient toutefois abandonné avec seulement quelques vidéos de leur tournée Alive 2007, ainsi que quelques apparitions lors de grands événements, mais c'est tout ! Des concerts aux ambiances totalement dingues qui demeurent, encore aujourd'hui, des références pour tous les amateurs d'électro. Seulement voilà, alors que leur premier album Homework s'apprête à célébrer ses 25 ans, ces derniers ont littéralement enflammé la toile ce mardi 22 février en prenant d'assaut Instagram, Twitter et la plateforme Twitch. Une surprise de taille pour les fans du groupe qui n'ont bien entendu pas pu s'empêcher d'imaginer un retour imminent… En vain !

En effet, c'est à 22h22, heure américaine, que le tandem formé par Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo a lancé la rediffusion d'un concert très rare enregistré à Los Angeles en 1997. Cerise sur le gâteau, les deux artistes apparaissent sans leur casque. Une belle manière de promouvoir la réédition de leur premier disque qui devrait proposer l’album original ainsi qu'un disque d’une quinzaine de remix. Selon le média Variety, des éditions vinyles d’Homework et d’Alive 1997 seront également mises en vente à partir du 15 avril prochain.

Devenu mondialement célèbre grâce à des tubes au succès planétaire comme One more time, Harder, better, faster, stronger ou encore Get lucky, Daft Punk s'est inscrit dans la légende grâce à une stratégie de silence médiatique absolument unique. Si les deux musiciens français ne se sont pas produit en live depuis 14 ans, leurs anciennes performances attirent encore de nombreux curieux. La preuve avec ce véritable coup d'éclat intervenu ce 22 février, soit un an jour pour jour après l'annonce de leur séparation, qui a "cassé" internet. Alors que la vidéo de plus d'une heure n'est déjà plus disponible sur leur compte Twitch, Daft Punk pourrait également entreprendre des mesures pour faire supprimer ce cadeau offert aux fans de toutes les plateformes de vidéos à la demande. Une seule chose à faire, ne tardez pas et profitez de ce concert vieux de 25 ans qui n'a pas pris une ride !

