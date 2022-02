Daft Punk dévoile un live (sans casque) de 1997, la théorie qui enflamme la toile

Il y a tout juste un an, Daft Punk annonçait (à sa façon) la nouvelle qui changerait à jamais le paysage de la musique électro française mais aussi internationale : nous sommes le 22 février 2021 et Daft Punk annonce sa séparation en vidéo. Alors que de nombreux fans à travers le monde espéraient un nouvel album, le duo a choisit de se séparer pour mieux se consacrer à d'autres projets... un crève-coeur pour beaucoup mais une décision commune et artistique comprise par tous.

Sauf que... l'histoire ne s'arrête pas là. Le 22 février 2022, Daft Punk renaît de ses cendres et publie un simple logo pour les réseaux sociaux avant de lâcher un live à 22h22 (heure américaine). Les fans sont ébullition et il ne faudra pas longtemps pour qu'un live datant de 1997 soit publié sur Twitch. Dire que les fans ont sauté de joie seraient un euphémisme... surtout que les Daft s'y montrent sans casque. A partir de là, de nombreuses théories ont vu le jour et Konbini en a retenu une en particulier :

La théorie en question voudrait que tout soit lié et prémédité : pour rappel, la séparation du duo a donc été annoncé un 22 février. Or, la création du groupe, elle remonte au 9/09/1999 (que des neufs, donc). Alors qu'un bug informatique "auraient transformé le duo en robots", et si la publication de cette vidéo (et de ce live) annonçait tout simplement le retour des artistes... sans leur casque ?

Alors évidemment, tout cela n'est que supposition. Rappelons qu'au delà de leur génie en matière de musique, les Daft se sont fait une place de choix dans l'industrie en raison (aussi) de leur anonymat. Préparent-ils un retour ? La séparation est-elle véritablement actée ? Seul le temps le dira...