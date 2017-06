Daft Punk de retour sur le dernier titre de Parcels

Le dernier album Random Access Memories de Daft Punk est sorti il y a plus de quatre ans maintenant, et le duo casqué le plus célèbre du monde se fait plutôt discrets comme à son habitude. Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo ont fait une brève apparition en début d’année lors de la cérémonie des Grammy Awards 2017 lors de la prestation de The Weeknd, avec qui ils ont collaboré sur son dernier album. Starboy et I Feel It Coming cartonnent dans le monde entier et le morceau éponyme a même permis à Daft Punk d’obtenir son premier n°1 sur les charts US. Si les deux Français ne semblent pour le moment pas décider à sortir leur sixième opus, ni à partir sur les routes de la nouvelle tournée Alive, ils continuent à faire l’actu et viennent d’être annoncés sur la production du dernier titre de Parcels, Overnight à écouter ci-dessous !

Funk à souhait, Overight se prête parfaitement à la saison estivale ! Cette jolie collaboration qui pourrait bien donner un sacré coup de pouce au groupe australien basé à Berlin que Daft Punk a rencontré il y a un peu plus d’un an dans un club parisien. Parcels sera en concert en France au mois de novembre prochain, l’occasion de découvrir cette formation très prometteuse en live et de peut-être croiser l’une des moitiés du duo électro parmi le public qui sait… Et si vous n’avez toujours pas tenté notre quizz sur les paroles des chansons de Daft Punk, c’est maintenant ou jamais !