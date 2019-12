Daft Punk de retour en studio pour un album prévu en 2020 ?

Arrêtez tout ! Daft Punk, duo qui règne sur l'électro, serait de retour en studio. Alors on vous l'accorde, ce retour, on l'attend depuis des années. Mais, et si cette fois, c'était vrai ? L'information vient du compte Has It leaked (qui jusqu'à présent a vu juste concernant des artistes tels que Taylor Swift ou Gorillaz).

Evidemment, le duo n'a pas confirmé la rumeur qui se propage. Il faudra donc faire preuve de patience avant de découvrir si, oui ou non, ce fameux disque est en préparation. Pour rappel, l'album Random Access Memories fêtera ses sept ans en 2020... alors la joie de les retrouver dans les charts serait plus qu'immense. Patience !