Daft Punk Unchained, le documentaire disponible en intégralité sur Dailymotion

C'est Noël avant l'heure pour les fans de Daft Punk. Le duo d'électro français fascine toujours autant et c'est justement pour ça qu'un documentaire les concernant a été diffusé sur CSTAR. Daft Punk Unchained revient sur la carrière internationale du duo mais (re)plonge aussi les fans (comme les amateurs) dans leur univers. La bonne nouvelle si vous l'avez manqué, c'est que le documentaire est à retrouver en replay sur Dailymotion.

Notez qu'il sera disponible jusau'au 1er mai - il vous reste donc une poignée de jours pour rattraper votre retard. Ce documentaire, c'est un peu une façon de se consoler : on a peut-etre pas de nouvel album de Daft Punk mais au moins, on peut toujours voir et revoir les meilleurs moments de leur carrière !