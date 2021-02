Daft Punk : Ce jour où la fanfare de l'armée française a joué Get Lucky devant le monde entier (VIDEO)

Nous sommes le 14 juillet 2017. Comme tous les ans, la France célèbre sa Fête Nationale. Un jour très important dans l'histoire du pays et durant lequel les différents corps militaires défilent sur l'avenue des Champs-Élysées devant le président de la République et de nombreuses personnalités politiques. Bref, vous l'aurez compris, si il y a un jour où il faut bien se tenir, c'est celui-ci. Alors que le défilé touche à sa fin, vient le moment où la fanfare nationale doit interpréter quelques titres. Après un hommage aux victimes de l'attentat de Nice, c'est au tour d'un étrange son d'être joué par les dizaines de musiciens à parader sur la place de la Concorde : Get Lucky de Daft Punk. Sous le regard amusé d'Emmanuel Macron et celui, stupéfait, de Donald Trump et de son épouse, Mélania, la fanfare s'agite aux tonalités du dernier grand tube du duo français de l'électronique. Une performance tout à fait étonnante mais qui soulève littéralement toute l'assemblée présente sur l'estrade dressée au centre de Paris. Devenue l'un des moments les plus cultes de cette cérémonie ancestrale, la vidéo de la fanfare en train d'interpréter les Daft Punk demeure le parfait remède à notre tristesse suite à l'annonce de leur séparation. Si vous êtes comme nous, on vous laisse jeter un coup d'oeil !