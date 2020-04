Daft Punk : Après 7 ans d'absence, le duo va faire son grand retour !

Non, vous ne rêvez pas ! Cet article n'est ni un poisson d'avril tardif ni une farce due à un enfermement prolongé de nos équipes. Bien au contraire. Après s'être frottés les yeux plusieurs fois devant cette véritable bombe, il nous aura tout de même fallu quelques minutes et de nombreuses vérifications pour être sûr de ce que nous avions devant nous : le retour tant attendu des Daft Punk ! Et il semblerait qu'après de nombreux faux espoirs et près de sept ans d'absence, le duo électro français le plus célèbre au monde revienne enfin sur le devant de la scène. Rappelons tout de même que les deux robots n'ont rien sorti (excepté un titre pour The Weeknd) depuis 2013 avec leur album Random Access Memories. Et même si ce nouveau projet n'est pas vraiment un album, les Daft Punk devraient tout de même s'occuper de toutes les chansons du prochain film de Dario Argento, grand réalisateur italien à l'origine de chef-d'oeuvres tels que Suspiria, Ténèbres ou Le Fantôme de l’Opéra. C'est en tout cas ce qu'il affirme. Un retour aux sources pour le duo français puisqu'ils s'étaient déjà occupés du film Tron, pour les studios Disney, en 2010.

Visiblement peu enclin à garder ce secret pour lui tout seul, Dario Argento a révélé sans même sourciller la nouvelle à un journal italien : "Je pense que ce sera un des mes films les plus intéressants. C’est en tout cas ce que disent ceux qui ont lu le scénario, en particulier les Daft Punk, qui signent la bande originale. Ils admirent mon travail et connaissent toute ma filmographie. C’est via des amis à eux qu’ils ont appris que je préparais un nouveau film et ils m’ont téléphoné pour me dire qu’ils voulaient travailler avec moi. On s’appelle très souvent depuis et ils sont très enthousiastes. Ils doivent m’envoyer les premiers morceaux très prochainement et essaieront de venir à Rome dès que cela sera possible." Le film, qui devait être tourné en 2020, devrait prendre un peu de retard en raison de la situation actuelle. Il s'agira du premier long-métrage du cinéaste depuis Dracula 3D en 2012. On à hâte !