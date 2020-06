Cursed, La Rebelle : Découvrez le teaser de la série avec Katherine Langford de 13 Reasons Why

Dans un peu moins d'un mois, le 17 juillet prochain, Netflix dévoilera les premiers épisodes de son dernier projet : Cursed, La Rebelle. Très attendue par les internautes, cette série nous permettra de retrouver Katherine Langford - révélée dans les programmes 13 Reasons Why et Love, Simon - dans le rôle de Nimue, plus connue comme la Dame du Lac ou la fée Viviane. Un personnage mythique de la fameuse Légende du Roi Arthur que le géant américain de la vidéo a décidé de revisiter en y mettant en avant le regard de cette jeune femme.

Adaptée du roman du même nom, écrit et illustré par Tom Wheeler et Frank Miller, Cursed, La Rebelle raconte l'histoire de Nimue qui, aidée de Arthur, un humble mercenaire, va tenter d'apporter l'épée Excalibur à Merlin. Une mission très dangereuse puisque les deux acolytes devront combattre les Paladins Rouges et leur complice, le roi Uther. Pour connaître le reste de leurs aventures, il suffira de vous connecter à la plateforme de vidéos à la demande dans quelques semaines. En attendant, on vous laisse scruter la bande-annonce, on ne sait jamais, quelques indices pourront vous aider à y voir plus clair.