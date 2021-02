Culturebox, chaîne éphémère, s'offre la Nouvelle Scène française pour son lancement 

La pandémie mondiale a frappé de plein fouet la culture qui, après quelques mois de remise en marche timide, s'est vue de nouveau mise à l'écart en octobre dernier. Pour pallier au manque, France Télévisions a lancé la chaîne éphémère Culturebox - entièrement dédiée à la culture. Le 1er février à 20h35, Daphné Burki a lancé la chaîne entourée de la Ministre de la Culture, de la PDG Delphine Ernotte et du Président du CSA. Au programme, une soirée de concert avec Suzane, Terrenoire ou encore Hervé et Yseult.

En ce qui concerne les programmes proposés par la chaîne, notez que Daphné Burki et Raphäl Yem présenteront dès le mardi 2 février « Culturebox, l’émission » avec, pour invités Sandrine Piau, Abd Al Malik, Rébecca Chaillon et les danseuses Nadia Gabrieli-Kalati, Anaïs Imbert-Cléry et Odile Lacides. Culturebox nous offre ici une véritable ode à la culture - fortement délaissée depuis le début de la pandémie.

Pour revoir la soirée de lancement, rendez-vous ICI.