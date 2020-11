Croyez-le ou pas, mais pour Mariah Carey, la saison de Noël est lancée !

C'est l'un des plus gros succès de la carrière de Mariah Carey ! Grâce au titre All I Want For Christmas Is You, la diva s'immisce chaque année au sommet des charts durant les périodes de Noël ! Un succès qui dure encore aujourd'hui puisque la chanteuse continue de faire des tournées mondiales à cette période de l'année. Plusieurs sources affirment d'ailleurs que l'interprète de Touch My Body aurait gagné plus de 60 millions de dollars rien qu'avec ce hit. Et ce n'est pas tout. En 2019, le célèbre morceau a été élu la chanson qui a été la mieux classée dans le Top 100 US durant les fêtes de fin d’année pour un artiste solo. Un record qui s'ajoute à deux autres : Titre le plus téléchargé sur Spotify en 24 heures pour une artiste féminine et durée la plus longue dans le top 10 britannique pour une chanson de Noël. Autant dire que Mariah Carey n'est pas prête de lâcher le morceau !

La preuve, alors que la population quitte tout juste son déguisement d'Halloween, la chanteuse américaine vient d'annoncer la saison de Noël ouverte ! Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, cette dernière déclare qu'il "est temps" ! Une façon humoristique de lancer comme il se doit la fameuse période qui met à l'honneur son titre depuis plus d'un quart de siècle. Même si cette annonce semble prématurée, l'artiste précise qu'il faut laisser passer les célébrations de thanksgiving d'abord. Un message qui semble avoir été entendu par les amateurs de ce tube planétaire puisque il vient de passer à la 116e place du Top Global Spotify et 63e au TOP US Spotify. Si vous comptiez y échapper cette année, il va falloir vous faire à l'idée...