Croyez-le ou non, votre petit doigt en dit long sur votre personnalité !

Alerte info personnalité ! On le dit souvent mais, de nombreuses choses influent sur notre personnalité : notre signe astrologique, notre prénom... mais, ce n'est pas tout ! Visiblement; nos mains sont tout aussi parlantes. Du moins, selon cette information trouvée chez Oh My Mag : sachez qu’en fonction de l'endroit se positionne votre auriculaire par rapport à l’annulaire, vous avez des traits de caractères différents... Ainsi, si votre auriculaire est plus petit que la phalange de votre annulaire (Le 5ème doigt plus petit que la phalange du 4ème, donc), vous êtes une personne au grand coeur, gentille fidèle et toujours là pour vos proches. Vous pouvez aussi trop faire confiance et vous faire parfois avoir. On peut toujours compter sur vous.

Ce que votre auriculaire dit de votre personnalité !

Si votre ’auriculaire se trouve au niveau de la ligne de la phalange, alors vous êtes une personne honnête et franche. Vous être très indépendant et on se fie facilement à vous grâce à votre sagesse. Vous avez un fort caractère et vous détestez l'injustice !

Enfin, si votre auriculaire dépasse la phalange, alors vous êtes une personne de confiance. Vous détestez mentir et vous êtes une personne très entière. Vous êtes très fidèle en amitié, comme en amour !