Cris Cab et Hein Cooper dans le Lab Virgin Radio dimanche 2 avril

Dimanche dernier c'était l'électro qui était à l'honneur du Lab Virgin Radio avec le trio Petit Biscuit, Møme et Ofenbach. Changement d'ambiance cette semaine alors que Lionel recevra, entre 20h et minuit le dimanche 2 avril, Cris Cab et Hein Cooper. Chez Virgin Radio on croit vraiment au retour de Cris Cab sur le devant de la scène. En janvier dernier on avait fait de Turn Out The Light notre son #VirginFriday. Le jeune homme s'était fait un nom avec son tube Liar Liar, produit par Pharrell qui y fait aussi une discrète apparition vocale. Depuis l'américain a tracé son chemin et continué à proposer un mélange original de pop, soul et reggae. L'émission de dimanche sera l'occasion de faire plus amplement connaissance avec l'artiste et de savoir où il en est de ses projets.

Hein Cooper était dans le Lab Virgin Radio la semaine dernière pour une séquence rediffusée en live sur Facebook. Si vous avez raté cette séquence, il faudra absoluement être derrière le poste de radio dimanche, entre 20h et minuit ! Hein Cooper est une petite pépite venue d'Australie et qui mérite d'être largement connue dans l'Hexagone. On est d'abord tombé amoureux de son titre Rusty où il déploie avec élégance sa folk natale. Les titres Overflow et The Real nous ont ensuite permis de découvrir un univers original, plus riche et plus varié ! Si notre accroche vous a plu, rendez-vous dimanche pour le Lab Virgin Radio !