On ne change pas une équipe qui gagne, parait-il. Alors hier soir, Sony Music et Virgin Radio avaient de nouveau uni leurs forces pour vous concocter une Creative Live Session digne de ce nom. Toujours installée au Yoyo, la petite salle du Palais de Tokyo, cette 10ème édition proposait pas moins de quatre concerts en un et accueillait Rag'n'Bone Man, Kyo, Brigitte et Tom Walker. C'est d'ailleurs ce dernier qui a lancé les festivités en investissant la scène le premier sur les coups de 20h15. Du haut de ses 26 ans, celui qui a récemment publié l'EP « Blessings » nous a mis une claque dès les premières minutes de son set. Rappelant parfois le son de Jack Garratt ou celui d'un certain Ed Sheeran, Tom Walker s'est démarqué par ses solos de guitare et sa voix délicieusement éraillée. Après quelques minutes de break, place au duo Brigitte - composé de Sylvie Hoarau et Aurélie Saada. Les chanteuses, dont le nouvel album Nues est sorti il y a quelques semaines, ont ouvert le bal avec « Palladium », un hymne à la solidarité féminine. Portées par de jolis jeux de lumières, les deux inséparables ont proposé un set tout en sensualité, conclu par le fameux « Battez-vous ».

La soirée s'est poursuivie avec l’arrivée du groupe français de toute une génération, Kyo ! Et les fans étaient venus en nombre, c'est rien de le dire. Nommé aux Victoires de la Musique dans la catégorie « chanson de l'année » avec « Ton Mec », le quatuor a offert un set très rock, forcément empreint d'une certaine nostalgie. Parce qu'évidement, entre deux titres de leur nouvel album Dans La Peau, Benoît Poher et ses complices n'ont pas manqué d'interpréter « Je Saigne Encore », « Je Cours » ou encore l'indémodable tube « Le Chemin », nous réexpédiant instantanément dans les années 2000. Il était près de 22h30 lorsque Kyo a quitté la scène et le public, loin de s'endormir, a accueilli le grand Rag'n'Bone Man avec une ferveur palpable. L'artiste britannique à la voix d'or était accompagné de cuivres et a proposé une version arrangée des titres de son premier album. Incroyablement bouleversant sur « Skin », interprétée a capella, bluffant sur « Human », sur laquelle se mêlent aigus, graves et parties rappées, Rag'n' Bone Man a clôturé en beauté cette 10ème édition de la Creative Live Session.

