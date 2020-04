Voilà une nouvelle à laquelle on ne s'attendait pas ! Alors que le monde de la musique est fortement ralenti par le confinement imposé par la crise sanitaire actuelle, certains artistes en profitent pour faire des annonces totalement surprenantes ! C'est notamment le cas de la grenouille la plus célèbre du monde : Crazy Frog. Après le succès planétaire de Axel F, sorti en 2005, ce petit personnage bleu pourrait faire son retour avec un nouvel album. C'est en tout cas l'annonce qui a été faite sur Twitter avec ces quelques mots : "Devinez qui est de retour!!! #crazyfrog #newalbum #thecrazyfrogofficial". Quant à savoir les dates précises de sortie de ce nouveau projet, il faudrait encore patienter pour une annonce officielle.

Véritable carton lors de sa sortie en 2005, le tube Axel F aura tourné à travers le monde entier durant plusieurs mois. Avec plus de deux milliards de vues sur YouTube, le clip vidéo est l'un des rares à dépasser ce seuil symbolique. On vous laisse vous replonger dans l'un des tubes les plus marquants de la décennie 2000.