Courteney Cox et Ed Sheeran reproduisent la danse mythique de Friends ! (VIDEO)

Il y a quelques jours, HBO Max diffusait l'épisode réunion tant attendu de Friends ! Visionnées par des dizaines de millions de spectateurs à travers le monde, ces retrouvailles entre les six acteurs de la série américaine nous replongeait tout droit dans les souvenirs de l'un des programmes les plus mythiques de ces dernières décennies. Et ce n'est pas tout. Alors que les fans continuent de se gargariser de ce moment totalement exceptionnel, Courteney Cox, qui interprète Monica, a tenu à offrir à ses fans une énorme surprise à sa communauté. Pour l'occasion, cette dernière s'est même octroyée le privilège de s'entourer de l'un des chanteurs les plus populaires de sa génération : Ed Sheeran.

Ce dimanche 30 mai, l'actrice devenue mondialement célèbre grâce à son rôle dans Friends a offert aux internautes une vidéo totalement délirante dans laquelle on la voit danser aux côtés de l'interprète de Shape of You. Pour celles et ceux qui auraient la mémoire courte, cette danse reproduit la mythique chorégraphie frère/sœur effectuée par Monica et Ross dans l'épisode intitulé "Celui qui souhaitait la bonne année" de la saison 6. Un moment totalement délirant que la star a légendé en écrivant :"Juste une chorégraphie avec un ami". Seule différence, c'est avec le chanteur britannique plutôt qu'avec David Schwimmer que cette dernière s'est déhanchée sur sa célèbre danse.