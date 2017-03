Lorsqu’on est en couple, en plus d’avoir un compagnon de vie qui nous suit où qu'on aille et qui nous soutient envers et contre tous, l’un des bons côtés est aussi d’avoir une vie sexuelle active et épanouie ! Quand on fait l’amour avec quelqu’un qu’on aime et/ou en qui on a confiance, il devient plus facile de se lâcher et de prendre son pied. Cependant, il existe scientifiquement un moment dans une relation de couple où les deux partenaires ont les meilleurs rapports sexuels, où c’est l’orgasme (quasiment) assuré à chaque fois. Si les premiers mois on a tendance à faire beaucoup l’amour, c’est entre le sixième et le douzième mois de relation que la qualité de nos parties de jambes en l’air est la meilleure.

C’est la revue académique Archives of Sexuel Behavior qui a réalisé sur cette étude auprès de 2814 personnes sondées hétérosexuelles et en couple. C’est lors de cette période de six mois qu’on commence à vraiment connaître l’autre dans son intimité, son corps et ce qui lui fait plaisir, et elle intervient avant que le couple ne rentre dans une « routine » où la passion peut se désintensifier. Êtes-vous d’accord avec cette étude ? Par ailleurs, sachez qu’il y a une heure idéal pour faire l’amour selon votre âge !