I Will Survive, au sommet du top Itunes !

Depuis dimanche la France vie au rythme des Champions du Monde de football et qui dit victoire dit exultation des supporters français. Hier, les Bleus défilaient avec la fameuse Coupe si attendue en France depuis vingt ans, déjà. Et pour accompagner l'effervescence de l'instant, on a eu le droit à un petit florilège de tubes qu'on aurait oublié pour rien au monde.

Ainsi, alors qu'ils agitaient leurs drapeaux tricolores, les supporters français présents sur le parvis des Champs Elysées (ou en chemin, car ce fut un long périple pour s'y rendre !) ont animés la foule par leur cris de bonheur et leurs chants diverses et variés. Ils ont notamment fait entendre leur voix sur l'un des plus grand tube de Gloria Gaynor, I Will Survive, qui pour le coup s'est hissé en première place du Top Itunes. Plus de 200 000 écoutes en 24h et une hausse des recherches Deezer de 5,778% au coup de sifflet final ! Gloria Gaynor herself s'est flattée d'un tel engouement pour son morceau (single le plus vendu en France).

Le titre n'a jamais cessé d'accompagner l'Equipe de France depuis 98 et le nombre de streams pour la soirée du 15 Juillet prouve qu'il n'a pas pris une ride.