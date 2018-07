La France championne du monde, vue par les artistes 

Hier s'est joué la finale de la Coupe du Monde 2018, attendue par des millions de personnes. Cette dernière opposait les Bleus face aux croates. Victoire presque écrasante de la France à l'issue du match (4-2).

L'hexagone a vibré durant un peu plus de 90 minutes et pour cause, le match a été d'une intensité folle. Une finale comme on les aime ! On a eu peur, parfois douté - notamment lors de l'égalisation croates, puis on a exulté au coup sifflet final. La France est championne du monde de football (il faut s'y habituer...) et inscrit enfin une deuxième étoile à son palmarès. Un exploit que nombreux attendaient... On aime l'effervescence que l’événement provoque et on aime surtout les réactions, à chaud, de nos amis artistes (Julien Doré, Vianney, Hollysiz, etc.). Parce que oui, hier on était tous soit en famille, devant la télévision, tranquillement posés sur le canapé (ou pas, une chaise c'est bien aussi), soit entre amis sur l'une des nombreuses places/bars diffusant la finale. Que l'on soit personne lambda ou personnage publique, on a tous vécu l’événement à fond. Et les artistes ne se sont pas privés de montrer leur joie et leur reconnaissance aux Bleus sur Twitter et Instagram. En voici, un petit florilège !

Retour de Russie___

NOUS SOMMES CHAMPIONS DU MONDE !!!!!!!!!!! MERCI DIDIER !!! MERCI LES BLEUS & LEUR STAFF !!!! ❤️❤️????????????????????????????????????????????????

Voilà nos petits cœurs d’enfants tatoués a jamais. Quelques journalistes qui toussent. Et ce pays qui sourit .. ????✨????❤️???????????????? pic.twitter.com/auDJMV7pK1

???????????? CHAMPION DU MONDE ????????????#FRANCE18

©️AnthonyGhnassia/ #VisionbyAG pic.twitter.com/oLicB6IeNn

La France, championne du Monde 2018... On ne se lasse pas de le dire ni de l'entendre. Et on compte bien profiter du moment encore longtemps. Espérons toutefois qu'il ne faudra pas 20 ans aux Bleus pour nous offrir une troisième étoile !