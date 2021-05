Coup dur pour Sia et l'échec de son film, Dua Lipa et Elton John en duo et un nouvel album pour Hayley Williams... Toutes les news musique !

Au départ, le projet de Sia avait tout pour plaire ! Mûri comme un véritable rêve dans l'esprit de la chanteuse, ce long-métrage ambitieux a mis en avant la petite Maddie Ziegler ainsi que Kate Hudson et Leslie Odom Jr. La célèbre actrice américaine interprète le rôle de Zu, une personnalité instable qui apprend qu'elle doit prendre en charge, avec beaucoup de difficultés, Music, sa demi-soeur autiste. Finalement, il s'avère que les deux soeurs réussissent à nouer un lien grâce au pouvoir de la musique... Retardé en raison de la crise sanitaire, le film est finalement sorti dans plusieurs pays du monde. Et si les difficultés actuelles n'ont pas aidé à son envol, c'est surtout une grosse polémique qui a définitivement terni l'image de ce projet.

En effet, c'est le choix du casting de Sia qui a posé de nombreux problèmes ! Au coeur d'une polémique depuis plusieurs mois, la chanteuse avait même été priée d'annuler la sortie de son film. Pourquoi ? Car elle n'aurait pas choisi une actrice autiste pour interpréter le rôle d'une jeune fille ayant ce trouble à l'écran. En effet, initiée par Hannah Marshall, qui se définit elle-même comme autiste, la pétition précisait que le choix de Maddie Ziegler par la réalisatrice n'était pas judicieux : "En tant que personne autiste, je demande à ce que ce film soit annulé. C'est extrêmement offensif envers moi-même et les personnes autistes. Sia n'a montré aucun remords pour sa trahison inexacte et blessante pour la communauté". Des mots très forts qui avaient énormément blessé l'artiste australienne qui avait tenté, en vain, de répondre à quelques internautes virulents sur les réseaux sociaux.

Ce week-end se déroulait ainsi la prestigieuse cérémonie des Oscars 2021, récompensant les films les plus prometteurs et réussis de ces derniers mois. Si, à Los Angeles, les actrices et acteurs ont foulé le tapis rouge, à Londres, Dua Lipa et Elton John ont interprété une magnifique version de Love Again. Vous le savez sûrement, tous les ans à l'époque des Oscars, Elton John organise un évènement au profit des patients atteints du VIH. Si vous avez manqué la performance des deux artistes, elle est à retrouver ci-dessous :

"Très cher Elton, merci de m'avoir invité à me produire à vos côtés hier soir", a ainsi écrit Dua Lipa sur Instagram. "C'est un véritable honneur et un rêve d'avoir fait cela avec vous pour une cause aussi incroyable. Je souris encore d'une oreille à l'autre et je n'oublierai jamais ce moment - surtout le fait de pouvoir chanter Bennie And The Jets et Love Again avec vous".

De son côté, Elton John ne tarit pas d'éloges : "Elle est l'un de mes artistes préférés en ce moment. Elle a remporté plusieurs Grammy Awards. Elle est vraiment la plus grande artiste au monde en ce moment et nous sommes honorés de l'avoir comme invitée spéciale". Les deux artistes ont uni leurs forces le temps d'une soirée, pour la bonne cause.

Voilà un cadeau qui devrait ravir les fans de Dave Grohl ! Alors qu'un documentaire le mettant à l'honneur avec d'autres musiciens devrait sortir dans les jours qui viennent sur Amazon Prime Video, le chanteur a décidé de dévoiler une cover inédite. Une idée originale de la part de l'ancien membre de Nirvana et pour laquelle il a décidé de s'entourer d'un membre de sa famille : sa fille Violet. C'est donc à deux qu'ils ont enregistré une cover inédite du titre Nausea, extrait du premier album de X, un groupe punk des années 80. On vous laisse découvrir le résultat.

"Il y a quelques semaines, en regardant le documentaire terminé #WhatDrivesUs, j'ai réfléchi aux liens inestimables entre les musiciens. J'ai alors eu une idée qui développait encore plus le concept d'inspiration et de lignée familiale qui me fascine tant : Je voulais enregistrer une chanson qui rendrait non seulement hommage aux personnes et à la musique qui m'ont influencé pour devenir musicien, mais aussi à ma longue histoire familiale. Alors, quelle meilleure chanson qu'un titre de X ? Et quelle meilleure personne pour la chanter que ma fille, Violet Grohl." a écrit Dave Grohl en légende d'un visuel publié sur les réseaux sociaux où on le voit, aux côtés de sa fille, les yeux bandés sur un cliché en noir et blanc. Un projet qui tenait visiblement très à coeur du musicien qui souhaitait rendre hommage à ses inspirations de toujours mais également aux liens familiaux qui l'unis à l'un des membres du groupe de punk X.

Il y a quatre ans, Paramore faisait un retour en force avec l'excellent After Laugher : porté par les singles Hard Times et Told You So, l'opus proposait un délicieux contraste entre musique et paroles - un effet "sappy" qui n'était pas sans rappeler les Cure. Quelques années et deux albums solos signés Williams plus tard, Paramore pourrait bien exaucer le rêve de ses fans en offrant un sixième opus.

En février dernier, Haylay Williams annonçait déjà son envie évidente de retourner en studio avec sa bande. Récemment, un simple texto posté par l'artiste a réveillé l'excitation des fans : "Nous ! Somme ! Vieuuuux", a t-elle écrit avant d'ajouter "Je sais, Paramore 6" - en écho à un potentiel sixième album.

Après les sorties de Petals For Armor et Flowers For Vases/ Descansos, Hayley Williams semble dont prête à offrir un digne successeur à After Laugher. Patience, donc...