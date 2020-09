Coup de cœur pour le titre Better Tomorrow de Matt Simons

En 2019, Matt Simons dévoilait After The Landslide, un album de douze titres dans lequel il se livrait comme jamais. Porté par des tubes comme Catch and Release ou We Can Do Better, le chanteur américain a récemment fait un retour flamboyant grâce au titre, plein d'espoir, Better Tomorrow. Très bien accueilli par le public français depuis ses débuts, il paraissait logique que ce petit-fils de deux chanteurs d'Opéra fasse son entrée dans la playlist Virgin Radio. Et même si il peut se targuer d'être écouté pas plus de 4,6 millions d'auditeurs sur Spotify, c'est en grande partie aux européens qu'il doit son succès. Pour l'heure, le chanteur à la voix envoûtante nous supplie de croire à un avenir meilleur, malgré tout ce qu'il peut se passer dans nos vies. "Je vois l'angoisse dans vos yeux / C'est tellement familier / Tu te sentiras mieux demain / Même si je sais que tu penses que tu vas mourir" chante ce dernier dans Better Tomorrow. On vous laisse découvrir ce titre que vous pourrez retrouver sur les ondes de Virgin Radio dès à présent.