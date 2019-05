Corey Taylor reprend Moonage Daydream de David Bowie (COVER)

Le week-end dernier, Corey Taylor, l'un des membres du groupe de métal Slipknot, était en concert en solo à Garden Grove. Une performance qui arrive quelques jours à peine après que le groupe ait illuminé le Jimmy Kimmel Live! en plein air en jouant le nouveau single Unsainted ainsi que All Out Life. Connu pour ses reprises, le chanteur a notamment interprété des chansons d'autres artistes tels que Guns N ’Roses et Van Halen. Mais dimanche, il s’est lancé dans un tout autre registre avec une superbe reprise de Moonage Daydream de David Bowie.

Selon une setlist compilée par les fans, Taylor a également interprété des morceaux de Prince, The Beatles et INXS pendant son spectacle. Taylor, quant à lui, reprendra bientôt ses fonctions à plein temps auprès de Slipknot : le prochain album du groupe, intitulé We Are Not Your Kind, devrait sortir le 9 août prochain. Alors qu'il a accordé une interview en début de semaine, le musicien a révélé que les thèmes sombres de leur nouvel album s'inspiraient de leur relation avec les réseaux sociaux... Un teaser plus qu'intriguant !