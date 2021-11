Consécration pour Dix pour cent qui remporte le prix de la meilleure comédie aux International Emmy Awards !

Il y a quelques mois, France 2 diffusait la quatrième (et potentiellement) dernière saison de la série déjà culte Dix Pour Cent. On ne va pas se mentir, on a tous secrètement espéré que ces épisodes ne seraient pas les derniers… Et visiblement, Dominique Besnehard a quelques idées pour le futur de nos agents préférés ! Ainsi, le coproducteur avait confié que France Télévision souhaitait rempiler pour une cinquième saison. Et ce n'est pas tout ! Puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, un film (en potentielle association avec Netflix) serait dans les tuyaux… Son intrigue mènerait d'ailleurs Andréa et sa bande à New York. Des propos qui demeurent pour l'instant au stade de l'hypothèse puisque rien a été confirmé officiellement sur une éventuelle suite de la série à succès.

Fait bien réel cette fois-ci, Dix pour cent a reçu, dans la nuit du lundi 22 novembre lors des International Emmy Awards, qui récompense les meilleures productions de télévision en dehors des Etats-Unis, le prix de la meilleure comédie de l'année. Les auteurs et les producteurs du programme, rebaptisé Call My Agent outre-Atlantique, avaient fait le déplacement à New York pour l'occasion. Comme il le rapporte à l'AFP après sa victoire, Dominique Besnehard a vanté les mérites de “la touche française” aux États-Unis, dans la filiation du cinéma français de “François Truffaut ou Michel Deville” qui montrait avec succès aux Américains “une France tragicomique, drôle”. De quoi attiser les convoitises et ajouter un coup de projecteurs à cette série devenue, en six ans, une valeur sûre de nos petits écrans !