ENFIN ! 25 ans après sa sortie, All I Want For Christmas (titre du culte de Mariah Carey) est numéro un. Et justement, on se demandait : connaissez-vous vraiment bien les paroles ?

1. Complétez le premier couplet : "I don't want a lot for Christmas, There is just one thing I... " a Like

b Crave

c Want

d Need