Confinement : Les salles de concerts et les grands rassemblements toujours interdits !

Ce mardi 28 avril, la population française attendait avec impatience le discours du Premier ministre à l'Assemblée Nationale concernant le déconfinement du 11 mai prochain. Si ce dernier s'est exprimé sur les points majeurs de ce projet primordial pour la reprise de la vie et de l'économie, plusieurs points concernant la musique ont été évoqués. En effet, les artistes comptant énormément sur les concerts pour vivre, il paraissait normal de préciser la date de reprise de ces événements ainsi que des plus grosses représentations qui, elles-aussi, posent des problèmes au niveau sanitaire.

Comme l'a précisé Édouard Philippe lors de son allocution à l'Assemblée Nationale, "Les grands musées, qui attirent un grand nombre de visiteurs, les cinémas, les théâtres et les salles de concert, où l'on reste à la même place dans un milieu fermé, ne pourront pas rouvrir". Une décision qui prend place jusqu'au 2 juin minimum même si il y a de fortes chances qu'elle soit prolongée cet été, voire plus. Quant au grand rassemblement de plus de 5000 personnes, notamment les festivals, l'homme politique affirme que "Pour donner aux organisateurs d'événements de la visibilité, je veux préciser que les grandes manifestations sportives (...) tous les événements qui regroupent plus de 5.000 participants et font à ce titre l'objet d'une déclaration en préfecture et doivent être organisés longtemps à l'avance, ne pourront se tenir avant le mois de septembre". Les grands festivals de l'été devront être reportés ou annulés, au même titre que les représentations dans les grandes salles (stades, zéniths etc.) qui n'auront pas lieues avant la fin de l'année.