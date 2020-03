Confinement : 10 documentaires musicaux à voir absolument !

Prenons ce confinement de la manière la plus positive qui soit ! Du moins, si c'est possible. Enfermés chez nous, il ne nous reste qu'une solution : faire passer le temps. Pour cela, chez Virgin Radio, nous nous sommes replongés dans les archives de documentaires musicaux et nous vous avons concoctés une liste de dix programmes à voir (ou revoir) de toute urgence ! Que ces documentaires parlent d'artistes morts ou vivants, issus de l'univers du rock, de la pop ou même du rap, ils ont tous un point commun : ils ont marqué l'histoire de ces dernières décennies ! Imaginés et créés par Netflix, ces programmes sauront vous faire découvrir l'univers d'une époque, d'une histoire ou, tout simplement, d'une vie. Enjoy, c'est cadeau !