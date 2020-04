Concours : Participez à l'ultime réunion de Friends !

Ceci n'est pas une blague ! En pleine période de confinement liée à la pandémie qui touche actuellement le monde entier, Jennifer Aniston a décidé de s'engager pour la cause en participant au All in Challenge. Une action très simple puisqu'il suffit simplement de donner une somme afin d'être sélectionné pour remporter des lots plus ou moins importants. Plus la somme est grosse, plus vous avez de chance. Les participants pourront ainsi gagner un match de foot avec Matthew McConaughey, une journée de tournage sur le plateau de Martin Scorsese et Leo DiCaprio ou encore une visite sur le plateau de la réunion de Friends avec l'intégralité du casting. Autant dire, le Graal !

C'est directement depuis son compte Instagram que Jennifer Aniston a tenu à présenter les détails du concours : "Nous sommes ravis de participer au défi ALL IN Challenge pour aider les gens à se nourrir et à rester en bonne santé pendant cette période. Nous vous invitons, ainsi que cinq de VOS amis, à nous rejoindre sur la scène 24. Soyez nos invités personnels dans le public pour l'enregistrement de notre réunion (...) profitez de toute l'expérience VIP Friends lors de la visite du studio Warner Bros." Et même si on ne sait pas encore les dates de tournage de cette fameuse réunion attendue par des millions de fans, on sait qu'elle aura lieue. Vous savez ce qu'il vous reste à faire...