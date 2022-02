Découvrez le concept Candlelight, des shows exceptionnels éclairés à la bougie ! 

Fever, la plateforme leader pour la découverte d'(événements et de loisirs, également connue comme le "Netflix des expériences" poursuit son expansion mondiale avec son concept Candlelight. Celui-ci a déjà conquis le public dans plus de 90 villes à travers le monde dont Paris, New York ou encore Sydney.

Avec pour objectif principal de démocratiser la culture en la rendant accessible au plus grand nombre, Fever a imaginé les expériences Candlelight : des concerts de musique en tout genre (principalement de la musique classique) à la lueur des bougies dans des lieux insolites et à un prix abordable. Ainsi, depuis plus d'un an, Fever reconnecte le grand public avec le genre en organisant des milliers de concerts orignaux à traves le monde et tout cela en collaboration avec de nombreux musiciens talentueux et locaux bénéficiant au passage d'une nouvelle visibilité.

Au total, ce sont plus d'un million de spectateurs aux quatre coins du globe qui ont pu (re)découvrir la musique classique dont 70% de moins de 40 ans. Cela a permis d'initier une nouvelle génération aux merveilles de Vivaldi, Mozart, Beethoven ou encore Chopin. Mais ce n'est pas tout. Au fil du temps, l'offre Candlelight s'étoffe et ajoute désormais de nouvelles thématiques plus modernes à sa programmation. Des musiques de films en passant par les groupes et artistes célèbres, Fever vous propose des moments exceptionnels comme vous en avez jamais vu.

