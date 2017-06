Compilation Virgin Radio Summer Pop 2017 : Gagnez vos exemplaires !

L’été pointe définitivement le bout de son nez, et qui dit été, dit soirée chaude et endiablée ! Pour vous faire déhancher jusqu’au bout de la nuit, Virgin Radio a concocté pour vous une playlist aux petits oignons, avec le meilleur des sons pop français et internationaux du moment ! Ed Sheeran, Rag’N’Bone Man, Maroon 5, The Weeknd, Kungs, Justice, The Avener, Clean Beandit, Julien Doré, Vianney, BB Brunes, Broken Back ou encore Eugénie… Ils sont tous sur la compilation événement Virgin Radio Summer Pop. Au programme, 3 disques disponibles depuis le 9 juin dernier en version physique et digitale. Vous ne vous êtes toujours pas procurez la compilation ? Bonne nouvelle, Virgin Radio vous fait gagner vos exemplaires !

Pour tenter de gagner votre exemplaire de la compilation Virgin Radio Summer Pop 2017, c’est très simple. Il vous suffira de répondre correctement à la question du formulaire, de bien renseigner vos coordonnées au préalable puis de croiser les doigts afin d’être tirés au sort et peut-être recevoir chez vous la playlist pop idéale de l’été ! Bonne chance à tous, et n’oubliez pas de lire le règlement.