Comment Taylor Swift a récupéré l'équipe de Britney Spears et imité sa carrière

Passer de la musique country à la pop était un gros risque pour Taylor Swift. Depuis le début de sa carrière, la chanteuse née à Reading (Pennsylvanie) a rencontré un succès monstre avec des albums comme Fearless, Speak Now, Red, 1989 et peu d'artistes peuvent se vanter d'être aussi populaires aux Etats-Unis. Doucement mais sûrement, Taylor a commencé sa transition de country girl en pop star avec l'album Red en 2012, pour ensuite affirmer sa nouvelle image avec 1989 et jouer avec en 2017 avec son prochain disque : Reputation. Qu'on l'apprécie ou pas (tout comme sa musique), il faut avouer que dans tous les cas Taylor Swift attire l'attention sur elle et que tout le monde s'intéresse de près ou de loin à son évolution.

Ce qu'on l'on oublie de préciser par contre, c'est que Taylor Swift puise depuis trop longtemps son inspiration dans la carrière de Britney Spears, jusqu'à même avoir récupéré certains membres de son équipe. En 2017 on a décidé d'arrêter de se voiler la face : ses producteurs, ses réalisateurs de clips et même certains de ses looks... Taylor Swift s'inspire constamment de moments iconiques de la carrière de Britney Spears et cela ne peut plus être ignoré. Les preuves sont là !

Avant de devenir le nouveau meilleur ami de Taylor Swift et d'avoir réalisé tous ses derniers clips de (le récent "...Ready For It ?", "Look What You Made Me Do", "Out of the Woods", "Wildest Dreams", "Bad Blood" et "Blank Space"), Joseph Kahn état surtout célèbre pour avoir réalisé l'un des clips les plus iconiques de la carrière de Britney Spears : "Toxic". Difficile d'ignorer les similitudes visuelles entre les clips qu'il a fait pour Britney Spears et ceux pour Taylor Swift qui se ressemblent un peu trop... Joseph Kahn a également réalisé "Stronger", "Womanizer" et "Perfume" pour la pop star.

C'est au producteur suédois Max Martin que l'on doit le premier tube de Britney Spears : "...Baby One More Time". Depuis la sortie de ce single, les deux artistes n'ont cessé de créer des hits en studio : "(You Drive Me) Crazy", "Stronger, "Lucky", "Oops!...I Did It Again", "I'm Not a Girl, Not Yet A Woman", "Overprotected", "Hold It Against Me", "Till The World Ends", pareil pour le producteur Shellback ("3", "If U Seek Amy", "I Wanna Go"). Depuis sa transition en pop star, Taylor Swift a fait également appel à eux pour ses derniers tubes : "I Knew You Were Trouble, "22", "We Are Never Ever Getting Back Together", "Shake It Off", "Blank Space", "Style", "Bad Blood", "Wildest Dreams", "New Romantics", "...Ready For It?", eh oui tout ça...

Taylor Swift a beau utiliser le serpent comme nouvel emblème (après s'être fait traitée de "vipère" sur les réseaux sociaux pendant des mois) dans ses derniers clips, son imagerie et sans doute pour tout l'ère Reputation, mais c'est à Britney Spears que revient l'utilisation iconique de cet animal. Car oui, pendant qu'elle livrait une prestation magistrale sur "I'm a Slave 4 U" aux VMAs 2001, Taylor Swift devait seulement apprendre à jouer de la guitare dans sa chambre.

Taylor Swift un peu trop inspirée par Britney Spears ? Taylor Swift un peu trop inspirée par Britney Spears ? Taylor Swift un peu trop inspirée par Britney Spears ? Taylor Swift un peu trop inspirée par Britney Spears ?

Alors, que pensez-vous de tous ces points abordés au sujet de la carrière de Taylor Swift et de Britney Spears ?