Tous les ans, c'est le même refrain : on se réveille au dernier moment pour acheter ses cadeaux de Noël - du coup, ça laisse moins de temps à la réflexion. Mais, comment savoir si votre cadeau a plu ? Si jamais vous vous posiez la question, sachez que des scientifiques basés aux Etats-Unis se sont penchés sur la question ! Direction le Nevada.

Comment savoir si le cadeau a plu ?

Sachez donc que si un cadeau est mal emballé, si le paquet n'est pas très bien fait, alors vous aurez plus de chance de l'apprécier : C’est psychologique, si le papier cadeau est moche ou mal fait, vous avez plus de chances d’aimer le cadeau ! Quand on voit un papier cadeau moche, on s’attend pas à un cadeau qu’on aimerait, donc on est encore plus surpris si le cadeau est sympa.

Alors, pas de pression cette année !