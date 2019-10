Comment Rami Malek (Bohemian Rhapsody) s'est-il préparé pour son rôle dans iRobot ?

Vous le savez sûrement, avant d'exploser grâce à Bohemian Rhapsody, l'acteur Rami Malek s'est fait connaître via la série iRobot. Pour rappel, le show mettait en scène Elliot Alderson (jeune informaticien vivant à New York) travaillant en tant qu'ingénieur en sécurité informatique pour Allsafe Security. Et pour que son rôle soit crédible, l'acteur a dû se préparer. Oui mais, comment ?

Pour iRobot, Rami Malek a dû prendre des cours de dactylographie. Quésako ? Ce sont des cours qui apprennent à taper sur un clavier (très rapidement) pour paraître crédible ! Les autres acteurs ont dû suivre des cours de hacking eux aussi pour parfaire leur rôles... Comme quoi, être acteur permet clairement d'élargir ses compétences !