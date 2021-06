Comment observer l'éclipse du 10 juin en France ?

Aujourd'hui à 11h13, à Paris, il sera possible de voir la lune passer devant le soleil. Mais attention, cette éclipse ne sera visible que partiellement : "le disque solaire ne sera croqué que dans sa partie supérieure", explique le Parisien. Notez que, "en France métropolitaine, c’est à Brest que l’éclipse partielle sera le plus visible, puisque le Soleil y sera occulté à 17,8 %, au maximum de l’événement, vers midi, selon l’Observatoire de Paris-PSL", poursuit le média.

« Le Soleil ne sera pas moins dangereux jeudi qu’un autre jour », avertit Florent Deleflie. « Il ne faut jamais regarder le Soleil de manière directe et encore moins dans un instrument pas adapté pour ça. ». Les plus curieux et motivés pourront ainsi trouver des lunettes au sein de magasins spécialisés. « C’est toujours utile, même si jeudi on ne verra pas grand-chose, car le phénomène est limité et on peut être un peu ébloui en regardant. Attention : il faut se procurer des lunettes neuves. Si jamais il y a une microfissure, ça peut être catastrophique pour la vue. Les dommages sont vraiment irréversibles. ».

Et si vous manquez celle-ci, sachez qu'une éclipse similaire est prévue pour le 25 octobre 2022.