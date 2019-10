Comment la production du prochain James Bond évite t-elle les spoilers ?

Film très attendu, James Bond : No Time to Die est actuellement en préparation. Vous le savez sûrement mais ce volet (qui sera d'ailleurs le dernier de Daniel Craig) devrait sortir en salle en avril 2020. D'ici là, on a le temps d'élaborer un nombre incalculable de théories. Et justement, bonne nouvelle pour les fans : Cary Joji Fukunaga, réalisateur du film, a trouvé la solution pour épargner les spoilers. On vous le donne dans le mille, la production prévoit pas moins de trois fins alternatives.

Le dernier James Bond aura 3 fins possibles

Parce que No Time To Die sera le dernier film de l'acteur, nombreuses sont les hypothèse. Par exemple, une rumeur publiée dans le média britannique Daily Mirror voudrait que 007 soit tué dans la scène finale avant d'être remplacé par une femme. Il se murmure aussi que l'agent pourrait partir en Jamaïque (pour une retraite méritée) alors que Lashana Lynch prendrait la relève.

Que réserve l'avenir à James Bond ? Bonne question. Mais patience, le dénouement est attendu pour l'année prochaine !