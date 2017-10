Comment Game of Thrones a influencé la saison 2 de Stranger Things ?

Depuis ce vendredi 27 octobre, Stranger Things est de retour sur Netflix avec une nouvelle salve d'épisodes. S'il y a de fortes chances que vous avez déjà binge-watché la saison 2 dans son intégralité comme des milliers de fans à travers le monde, Stranger Things a encore quelques mystères pour vous... Saviez-vous que les producteurs de la série avaient fait appel à ceux de Game of Thrones afin de demander conseil pour la saison 2 ? Pour éviter tous les leaks possibles des nouveaux épisodes de Stranger Things, les producteurs du show diffusé sur Netflix ont en effet fait appel à ceux de Game of Thrones, qui en connaissent un rayon en terme de fuites.

"Nous avons littéralement consulté les producteurs de Game of Thrones pour apprendre les protocoles de sécurité. Nous n'avions pas de protocoles la saison précédente et nous avons remédié à ça cette saison. Je ne peux bien sûr pas les révéler car les gens pourraient les pirater. Nous protégeons chaque point de l'intrigue, chaque page de chaque scénario", explique le producteur Shawn Levy. Pour la saison 1, il n'y avait pas ce problème puisque personne ne connaissait encore la série. Mais tout ça a changé rapidement avec l'anticipation de la saison 2, notamment car la première est devenue très populaire sur Netflix. Besoin d'un petit récap' avant de commencer les nouveaux épisodes ? Découvrez où la saison 1 avait laissé Eleven, Mike, Will et les autres personnages de Stranger Things.