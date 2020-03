Comment faire du sport en #Confinement ? On a ce qu'il faut !

Les jours de confinement s'allongent et se ressemblent. Alors si vous aussi, vous pleurez la fermeture (temporaire) de votre salle de sport, on a une solution qui pourrait vous convenir ! La bonne nouvelle, c'est qu'il existe de nombreuses applications qui vous aident à faire du sport à la maison. Et si jamais vous avez peur de vous déplacer une vertèbre, pas de panique, on a même quelques schémas.

Le sport à la maison Le sport à la maison Le sport à la maison

101 Fitness

Au programme de 101 Fitness, près de 200 sessions créés par des professionnels et réparties selon vos objectifs personnels. Bref, que de bonus.

7 Minutes Workout

Ce qu'il faut savoir, c'est que 7 minutes Workout se base sur des recherches scientifiques selon lesquelles une activité intensive serait tout aussi efficace qu'une longue session. Pas de matériel, juste sept minutes de votre temps ! Au programme 13 exercices par jour de 30 secondes. Facile, non ?

Plusieurs chaînes existent pour se motiver ! Alors plus d'excuses : on sort ses baskets, on pousse les meubles et on s'y met !