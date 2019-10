Combien Ed Sheeran gagnait-il par jour en 2018 ?

Avec la sortie de Divide en 2017, la popularité d'Ed Sheeran a littéralement explosé. L'artiste britannique s'était déjà fait remarqué avec Multiply mais ce sont évidemment les succès de Shape of You ou encore de Castle on the Hill qui l'ont propulsé sur le devant de la scène. Parce qu'il a signé la tournée la plus rentable de l'Histoire, Ed Sheeran n'a clairement plus de souci à se faire (jouer à l'Euromillions n'est probablement pas dans ses priorités !). Et justement, on sait combien l'artiste a gagné en 2018.

L'interprète de Perfect a gagné près de 17.1 million de livres en 2018... si l'on fait le calcul, cela revient à 47 000 livres par jour : "La performance de la compagnie est mesurée en fonction du chiffre d'affaires et du niveau d'activité de l'artiste. Les produits d'exploitation de l'exercice sont restés stables par rapport à l'exercice précédent en raison de l'exploitation continu de l'enregistrement musical et de l'écriture de chansons", a expliqué l'artiste.

Ed Sheeran, qui a pris une pause bien méritée, devrait d'ailleurs voir les bénéfices de son entreprise augmenter avec la sortie de son dernier opus, fait de collaborations.